Gimenez Milan, Padovan crede nel messicano! Le sue dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Al rientro dalla sosta per le Nazionali, il mondo del calcio è in attesa di vedere quali attaccanti, finora deludenti, riusciranno a trovare il riscatto definitivo. I riflettori sono puntati su nomi importanti come Jonathan David (attaccante canadese del Lille), Evan Ferguson (giovane centravanti irlandese) e, soprattutto, Santiago Giménez, il centravanti messicano arrivato al Milan con grandi aspettative.

La scarsa vena realizzativa è stata una delle criticità maggiori evidenziate per il Diavolo in questa prima parte di stagione. Per il tecnico toscano Massimiliano Allegri, noto per la sua capacità di valorizzare i centravanti, la necessità di sbloccare il potenziale di Giménez è cruciale in vista del Derby e del prosieguo del campionato.

TMW Radio: Giménez la scommessa vincente di Allegri

Sulla possibilità che il messicano possa finalmente esplodere in Serie A, si è espresso l’opinionista Giancarlo Padovan ai microfoni di TMW Radio. Secondo il giornalista, è proprio il centravanti rossonero quello destinato a una rapida risalita.

“Giménez (il centravanti messicano) può farcela, perché mi sembra strano che il suo rendimento sia questo,” ha dichiarato Padovan. “È un giocatore per il quale condivido l’opinione di molti colleghi secondo cui è forte. Non è un fenomeno ma può essere funzionale al gioco del Milan.”

Questa valutazione positiva sottolinea che la difficoltà di Giménez non sarebbe dovuta a una mancanza di talento, ma a un periodo di adattamento o a una crisi passeggera. Il Milan ha bisogno di un finalizzatore cinico e il DS Igli Tare, il nuovo e attento Direttore Sportivo dei rossoneri, ha puntato molto su di lui in sede di mercato.

La fiducia nel giocatore resta alta a Milanello. Nelle prossime settimane, Allegri lavorerà intensamente sulla tattica offensiva e sulla mentalità di Giménez. Se il messicano riuscirà a dimostrare quella forza e quell’efficacia che molti addetti ai lavori gli attribuiscono, i rossoneri avranno trovato finalmente il bomber necessario per competere ai massimi livelli, trasformando le occasioni create in gol pesanti.