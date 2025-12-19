Gimenez Milan, operazione alla caviglia effettuata ieri ad Amsterdam. Ultime. Segui gli aggiornamenti

Il finale di anno solare riserva una notizia amara per il Milan, che deve fare i conti con un pesante infortunio nel proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (fonte autorevole della notizia), la situazione legata a Santiago Gimenez ha subito un’accelerazione clinica: l’attaccante messicano noto per il suo straordinario senso del gol e la fisicità prorompente è stato infatti operato ieri ad Amsterdam alla caviglia destra. L’intervento si è reso necessario per risolvere un problema articolare che rischiava di compromettere la seconda parte della stagione del calciatore.

L’impatto dell’infortunio sui piani di Massimiliano Allegri

L’assenza del centravanti rappresenta una sfida tattica non indifferente per Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, tecnico livornese famoso per la sua capacità di adattare la squadra alle emergenze e per il suo spiccato pragmatismo. Il mister dei rossoneri perde una pedina fondamentale proprio nel momento cruciale del campionato. Senza la capacità di fare sponda e la profondità garantita da Gimenez, il Diavolo dovrà ridisegnare i propri schemi offensivi, chiedendo un sacrificio extra a Rafael Leao, l’esterno portoghese funambolico e trascinatore tecnico della squadra, e a Christopher Nkunku, l’attaccante francese di classe cristallina incaricato di fornire fantasia negli ultimi trenta metri.

Le strategie di Igli Tare nel mercato invernale

Il ko dell’attaccante messicano obbliga la dirigenza a una reazione immediata. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente lungimirante ed esperto conoscitore del mercato internazionale, è già al lavoro per individuare un profilo capace di non far rimpiangere l’infortunato. Il nuovo DS rossonero ha l’arduo compito di trovare una soluzione che si sposi con le esigenze tecniche del tecnico toscano e con le dinamiche economiche del club. Con la sessione di gennaio ormai alle porte, il Diavolo non può permettersi di restare scoperto in un ruolo così delicato.

Il percorso di riabilitazione del calciatore

L’operazione avvenuta in Olanda è perfettamente riuscita, ma i tempi di degenza terranno l’attaccante del club meneghino lontano dai campi per diverse settimane. Il percorso di riabilitazione inizierà immediatamente, con lo staff medico dei rossoneri che monitorerà costantemente i progressi del ragazzo. Nel frattempo, il popolo milanista si stringe attorno al suo numero nove, sperando di rivederlo presto protagonista a San Siro. La solidità del gruppo guidato da Allegri e la visione strategica di Tare saranno le chiavi per superare questo momento di difficoltà e mantenere il Milannelle posizioni di vertice della Serie A.