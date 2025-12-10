Gimenez Milan, novità dal messicano in allenamento. Le ultimissime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Dopo il meritato giorno di riposo concesso all’indomani della vittoria in rimonta contro il Torino, il Milan si ritrova oggi a Milanello per riprendere la preparazione in vista del prossimo impegno di Serie A. I rossoneri saranno impegnati domenica alle 12:30 a San Siro contro il Sassuolo, una sfida cruciale per mantenere il passo nelle zone altissime della classifica.

Il programma settimanale, scandito dalla pragmaticità di Massimiliano Allegri, il sagace tecnico toscano alla guida del club, è focalizzato sul recupero delle energie e sul reintegro degli infortunati.

Sospiro di Sollievo: Gimenez Rivede il Campo

L’attenzione dello staff tecnico è puntata in particolare su Santiago Gimenez, il centravanti messicano la cui assenza pesa da oltre un mese e mezzo (la sua ultima presenza risale al 28 ottobre contro l’Atalanta).

Come annunciato dallo stesso Allegri prima della trasferta contro il Torino, la grande speranza è che l’attaccante possa rivedersi in gruppo già in questi giorni. Lo riferisce Tuttosport stamattina, sottolineando che Gimenez “da qualche giorno ha ripreso a correre senza dolore alla caviglia“. Questo progresso è un segnale estremamente incoraggiante che allontana i fantasmi di un lungo stop.

Il rientro del centravanti sarebbe fondamentale per il tecnico. Allegri, infatti, ha bisogno di tutte le sue opzioni offensiveper dare profondità e varietà all’attacco, specialmente in una fase così intensa del campionato. La sua presenza, anche se inizialmente part-time, offrirebbe un prezioso ricambio in un reparto spesso chiamato agli straordinari.

Il Dilemma di Mercato di Tare

Il recupero di Santiago Gimenez è un tema caldo anche per il calciomercato, gestito da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club. L’ex dirigente della Lazio, uomo noto per la sua abilità nello scouting, ha l’obiettivo di trovare un nuovo attaccante.

Come è noto, le mosse in entrata del DS albanese sono strettamente collegate a un’eventuale cessione di Gimenez stesso. Se il giocatore non dovesse essere ritenuto centrale nel progetto di Allegri, la sua partenza finanzierebbe l’arrivo di un altro profilo. Il rientro in campo del messicano in queste settimane sarà quindi attentamente valutato da Tare e Allegri per definire la strategia definitiva del Diavolo in vista della prossima sessione di mercato.