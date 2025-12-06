Gimenez Milan, il Leeds alla carica per il messicano: può raggiungere Okafor? Ultime. Gli aggiornamenti

Il calciomercato invernale potrebbe riaccendere in modo inatteso l’asse tra Milano e Leeds. Dopo l’operazione che la scorsa estate ha portato il centravanti svizzero Noah Okafor in Inghilterra, i Leeds United (Whites) sarebbero nuovamente tornati a guardare in casa rossonera con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la seconda parte di stagione.

L’attenzione dei club inglesi si è concentrata su un attaccante che, nonostante le grandi aspettative, sta trovando poco spazio sotto la guida di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese del Diavolo.

🎯 Gimenez, Escluso Eccellente: La Situazione con Allegri

Stando alle indiscrezioni riportate dai colleghi di Team Talk, la squadra di Premier League avrebbe messo nel mirino Santiago Gimenez, il bomber messicano conosciuto anche come “El Bebote”. Nonostante le continue smentite del suo agente e della famiglia, che cercano di allontanare le voci di una possibile partenza, la realtà parla di un giocatore ormai ai margini del progetto tecnico del Milan.

Il sistema di gioco di Allegri e le scelte tattiche sembrano aver penalizzato l’inserimento di Gimenez. La sua situazione è oggetto di profonda analisi da parte del DS Igli Tare, il Direttore Sportivo che deve gestire attentamente il valore di mercato di un asset importante e le richieste dell’allenatore.

Se le prestazioni altalenanti e la ridotta presenza in campo continueranno, la cessione potrebbe diventare una soluzione per tutti, liberando anche spazio salariale per un nuovo attaccante più funzionale alle esigenze di Allegri, come richiesto dalla critica dopo la recente eliminazione in Coppa Italia.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Non Solo Leeds: Il Duello in Premier per El Bebote

Il Leeds United non è l’unico club inglese a mostrare interesse per il centravanti rossonero. L’articolo di Team Talkconferma infatti che anche il West Ham United, altra formazione di Premier League sempre attenta ai rinforzi in attacco, avrebbe mostrato interesse nei confronti di Gimenez.

Questo duello di mercato potrebbe infiammare le prossime settimane, trasformando la cessione dell’attaccante in un’operazione finanziaria vantaggiosa per il Milan. La palla passa ora al DS Tare, che dovrà valutare se è più strategico tentare un recupero tecnico del giocatore o monetizzare immediatamente dalla Premier League, per reinvestire le risorse nel reparto offensivo e fornire ad Allegri l’attaccante di cui ha urgente bisogno.