Gimenez non convocato, assente in Milan Lazio: la prossima settimana decisiva. Quando tornerà in campo?

Gimenez non ci sarà questa sera, dalla prossima settimana aumenterà i carichi di lavoro per proseguire nel suo percorso di recupero

Santiago Gimenez non sarà a disposizione per Milan-Lazio di questa sera. Oltre al messicano mancheranno anche Pulisic e Athekame. Il messicano aumenterà i carichi di lavoro dalla prossima settimana.

Al momento però non ci sono date precise sul suo rientro in campo. Ormai è fermo da quasi un mese e per quanto non stesse performando è un’assenza che pesa e non poco per mister Massimiliano Allegri.

Aggiornamenti in questo senso arriveranno quindi dalle prime sedute di Milanello della prossima settimana. Resta in dubbio anche per Lazio-Milan di Coppa Italia in programma il prossimo giovedì all’Olimpico.

