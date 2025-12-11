Gimenez Milan, Sparito da Oltre Un Mese, L’Infortunio alla Caviglia Pesa. Segui gli aggiornamenti

A Milanello cresce l’attesa e, al contempo, il mistero attorno alle condizioni di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, soprannominato il “Bebote“, è scomparso dai radar della squadra rossonera da oltre un mese, un’assenza prolungata che sta alimentando dubbi e interrogativi tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

L’ultima apparizione ufficiale di Gimenez con la maglia del Diavolo risale allo scorso 28 ottobre, in occasione del pareggio ottenuto a Bergamo contro l’Atalanta di Ivan Juric, una delle ultime gare gestite dal tecnico croato. Da quel momento, l’attaccante si è dedicato interamente alla terapia per recuperare da un delicato problema alla caviglia.

Un Infortunio che Non Passa

Quello che inizialmente sembrava un semplice infortunio ha via via assunto i contorni di una situazione più complessa. La prolungata assenza di Gimenez, unita alla scarsa comunicazione ufficiale sulle sue condizioni esatte, ha trasformato la situazione in un vero e proprio mistero. Il calciatore, arrivato con grandi aspettative, non riesce a mettersi a disposizione del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, il tecnico toscano che ha bisogno di avere l’intera rosa al completo per imporre la sua filosofia basata sulla disciplina e sul risultato.

L’indisponibilità di Gimenez complica le rotazioni in un reparto, l’attacco, che il Milan vuole assolutamente rinforzare nel mercato di gennaio.

La Valutazione del DS Igli Tare

La situazione Gimenez è inevitabilmente finita sul tavolo del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, il dirigente albanese chiamato a riscrivere le strategie di mercato dei rossoneri. Tare, noto per la sua gestione ferrea delle situazioni contrattuali e fisiche dei calciatori, dovrà chiarire l’entità e i tempi di recupero del messicano.

Se il problema alla caviglia dovesse protrarsi, il DS Igli Tare potrebbe sentirsi obbligato a considerare un intervento correttivo sul mercato già a gennaio, cercando un attaccante in grado di dare immediate garanzie fisiche a mister Allegri. La salute e la disponibilità dei giocatori sono priorità assolute per la nuova dirigenza, e l’incertezza attorno a un elemento offensivo come Gimenez, anche se non fondamentale nelle gerarchie di Allegri, è un fattore di disturbo che il club di Via Aldo Rossi deve risolvere rapidamente. Il ritorno in campo del Bebote è atteso come un segnale di normalitàin una stagione che non ammette ulteriori passi falsi.