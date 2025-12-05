Gimenez Milan, futuro ancora incerto: interessi dalla Premier League. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato invernale del Milan di mister Massimiliano Allegri, il tecnico toscano, si preannuncia movimentatosoprattutto per il reparto offensivo, che ha mostrato lacune, come evidenziato anche dalla recente eliminazione in Coppa Italia. I riflettori sono puntati sulla situazione dell’attaccante messicano Santiago Giménez, il cui impatto in maglia rossonera non è stato quello sperato. Le prossime settimane saranno cruciali per definire il suo futuro immediato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un interesse concreto sta arrivando dalla Premier League: il West Ham United avrebbe messo nel mirino il giocatore in vista della finestra di trasferimenti di gennaio.

La Strategia del Prestito: Rilanciare Giménez in Premier

La dirigenza del Diavolo, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, non sembra intenzionata a disperdere l’investimento fatto sul talentuoso attaccante. La strategia che si sta delineando per Santiago Giménez non prevede, al momento, un addio definitivo, bensì una cessione in prestito.

Questa formula appare la più logica e vantaggiosa per tutte le parti coinvolte:

Per il Milan: Permetterebbe di non disperdere l’investimento economico e di rivalutare il giocatore a fine stagione, sperando in un suo rilancio.

Permetterebbe di economico e di il giocatore a fine stagione, sperando in un suo rilancio. Per Giménez: Garantirebbe la possibilità di giocare con continuità, un fattore cruciale per ritrovare la forma fisica e mentale che sembra essersi appannata nell’ultimo periodo in Italia.

L’obiettivo è chiaramente quello di rilanciare il centravanti messicano in un contesto agonistico di alto livello come quello inglese. Un’esperienza in Premier League potrebbe aiutarlo a ritrovare lo smalto perso, per poi essere rivalutatodal tecnico Massimiliano Allegri e da Igli Tare in estate.

Il possibile trasferimento in prestito al West Ham offrirebbe dunque una via d’uscita temporanea alla situazione di stallo e permetterebbe al Diavolo di liberare risorse per intervenire su profili più adatti alle esigenze immediate di Allegri, come la ricerca di un difensore esperto (alla Thiago Silva) o di un nuovo bomber per la Serie A.