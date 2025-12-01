Gimenez Milan, tre club della Premier League interessati al messicano! A gennaio… Segui le ultimissime sui rossoneri

La prima parte di stagione del Milan ha evidenziato alcune criticità nel reparto offensivo, legate soprattutto alle difficoltà di due acquisti estivi di peso: Santiago Gimenez e Christopher Nkunku. Entrambi gli attaccanti, arrivati con grandi aspettative, non sono ancora riusciti a sbloccarsi in campionato, restando a secco di gol e offrendo prestazioni altalenanti. Questa situazione spinge il club rossonero a riflettere in vista della sessione invernale di calciomercato.

Secondo quanto riportato stamattina dal Corriere della Sera, la dirigenza del Diavolo si sta guardando intorno alla ricerca di opportunità per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano che punta a un rapido cambio di passo. Tuttavia, i margini di manovra finanziari del club di Via Aldo Rossi sono vincolati: nuovi investimenti significativi saranno possibili solo a fronte di cessioni eccellenti che possano generare il tesoretto necessario.

Gimenez in Vetrina: La Speranza è la Premier League

L’attenzione della dirigenza, e in particolare del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, è concentrata sulla posizione di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, dotato di grande potenziale, non è riuscito a integrarsi pienamente nel sistema di gioco di Allegri in questa prima fase.

La speranza coltivata in via Aldo Rossi è che le squadre della Premier League interessate al suo cartellino si facciano avanti con offerte importanti per un acquisto a titolo definitivo. Tra i club menzionati ci sono in particolare il West Hame il Sunderland, formazioni inglesi che potrebbero garantire al Milan l’entrata economica necessaria per sbloccare il mercato in entrata.

Nkunku: Ritorno in Ruolo o Addio?

Anche la situazione di Christopher Nkunku, l’attaccante francese prelevato dal Lipsia, è sotto la lente d’ingrandimento. Nonostante le sue indubbie qualità tecniche e la sua duttilità tattica, il giocatore non è riuscito a replicare le performance scintillanti ammirate in Bundesliga.

Il Milan e Allegri dovranno valutare se l’attaccante possa ancora essere recuperato tatticamente e se sia possibile integrarlo con maggiore efficacia nel nuovo assetto rossonero. La sua eventuale partenza, seppur meno probabile di quella di Gimenez, potrebbe rappresentare un’altra chiave per sbloccare fondi. L’imperativo per il Milan è chiaro: fare cassa con una cessione mirata per poi poter investire su un profilo offensivo che sia immediatamente funzionale alla filosofia di gioco di Allegri, garantendo alla squadra la solidità e i gol necessari per competere per i massimi obiettivi.