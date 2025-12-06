MN24 Gimenez si è allenato ancora a parte: le ultime da Milanello in vista del Torino

Gimenez ha svolto una seduta di allenamento a parte anche nella giornata di oggi. Le ultime sull’attaccante messicano

Continuano le incertezze e l’attesa in casa Milan riguardo le condizioni fisiche di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, fondamentale per il reparto offensivo dei rossoneri, ha svolto anche nella giornata odierna una sessione di allenamento interamente a parte a Milanello, il centro sportivo del club meneghino.

Allegri Costretto a Rinviare il Ritorno del Bomber

L’allenamento solitario di Gimenez ha una diretta e immediata conseguenza: l’esperto e pragmatico allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, non potrà ancora contare su di lui per i prossimi impegni ravvicinati.

Allegri, che basa la sua strategia sulla possibilità di avere una rosa profonda e versatile, avrebbe voluto reintegrare l’attaccante – noto per la sua potenza, rapidità di esecuzione e l’innato senso del gol – per aumentare le opzioni offensive e dare il via a un’efficace rotazione nel reparto avanzato. Gimenez, sebbene non abbia ancora espresso pienamente il suo potenziale in Serie A, è considerato un elemento di grande importanza strategica per il proseguo della stagione.

La sua prolungata assenza costringe l’allenatore a fare di necessità virtù, affidandosi agli uomini attualmente in piena forma e limitando la possibilità di cambi tattici in attacco.

La Tabella di Marcia per il Rientro

L’obiettivo primario dello staff medico del Diavolo è quello di non forzare i tempi, evitando ricadute che allontanerebbero ulteriormente il giocatore dal campo. Il lavoro personalizzato a Milanello è finalizzato a recuperare la piena forma fisica, soprattutto per quanto riguarda la parte inferiore del corpo (caviglia o muscoli correlati) che ha causato lo stop.

Il programma prevede ora un monitoraggio costante per valutare giorno dopo giorno i progressi e definire una data certa per il suo reintegro in gruppo. La speranza è che Santiago Gimenez possa tornare ad allenarsi con i compagni entro la prossima settimana per essere a disposizione di Allegri in vista delle sfide cruciali del mese.