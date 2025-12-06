Torino Milan, c’è un dato che fa ben sperare Allegri e la squadra: riguarda i gol!

Torino Milan – Mister Marco Baroni con la sua formazione sta riscontrando un grande problema, quello dei gol subiti

Lunedì sera, l’atteso scontro di Serie A vedrà il Milan di Massimiliano Allegri affrontare il Torino di Marco Baroni in trasferta. La partita si giocherà in un campo storicamente ostico per i rossoneri, ma la stagione dei granata, fatta di prestazioni altalenanti, offre al Diavolo un dato statistico che può accendere le speranze di una vittoria convincente.

Il Torino, infatti, sta vivendo un campionato di alti e bassi, con momenti di grande intensità alternati a prestazioni meno convincenti. La squadra di Marco Baroni, l’allenatore che predilige un calcio solido e basato sull’organizzazione, non è riuscita finora a trovare quella continuità necessaria per risalire la classifica.

Torino: La Peggior Difesa del Campionato

C’è un dato, in particolare, che deve ispirare fiducia nei tifosi e nello staff tecnico del Milan. Il Torino detiene un record negativo: è la peggior difesa dell’attuale Serie A.

In sole 13 giornate di campionato disputate, i granata hanno subito la bellezza di 23 gol. Una media di quasi due reti incassate a partita che rappresenta un tallone d’Achille significativo per la squadra piemontese e un invito a nozze per l’attacco del club meneghino.

Questo dato è cruciale, specialmente se si considera che la filosofia di gioco di Baroni si basa proprio sulla solidità difensiva. La vulnerabilità mostrata finora non solo mina le basi del progetto tattico, ma offre al Milan l’opportunità di sbloccarsi offensivamente anche lontano da San Siro.

Allegri e i Rossoneri Pronti all’Assalto

Per il Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto e pragmatico allenatore del Diavolo, affrontare la difesa più perforata della lega rappresenta un’occasione d’oro per rilanciare le proprie ambizioni. Allegri, noto per la sua capacità di preparare meticolosamente le partite sfruttando le debolezze avversarie, punterà senza dubbio a capitalizzare le lacune difensive del Torino.

I rossoneri, pur dovendo fare i conti con la stanchezza post-impegni di Coppa Italia, dovranno cercare il massimo bottino per restare attaccati al vertice della classifica. Giocatori chiave dell’attacco del Milan – come l’esterno offensivo o il centravanti – avranno il compito di mettere sotto pressione costante la retroguardia del Torino fin dal fischio d’inizio.