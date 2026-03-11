Calciomercato
Gila Milan, Allegri e Tare ci provano davvero: pronto un nuovo assalto per l’estate
Gila Milan – Per il calciomercato estivo Allegri e Tare sono pronti a portare un nuovo assalto al difensore spagnolo
Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Milan vuole a tutti i costi rinforzare la propria difesa con un elemento di valore assoluto per questo non molla Mario Gila della Lazio.
Il calciomercato del Milan parte dalla difesa: Gila obiettivo numero uno
Il tecnico livornese ha espresso richieste precise sulla fisionomia della squadra che verrà. Per competere ai massimi livelli europei, serve solidità e freschezza nel reparto arretrato. Tra i profili più seguiti dal direttore sportivo Igli Tare spicca appunto il nome di Mario Gila, centrale spagnolo portato in Italia proprio dal dirigente albanese nell’estate del 2022.
Mario Gila nel mirino di Tare e Allegri
Nonostante i primi contatti con l’entourage del difensore siano avvenuti già a gennaio, il Milan ha scelto strategicamente di attendere la sessione estiva. La scadenza del contratto e una stagione biancoceleste finora opaca potrebbero giocare a favore del Diavolo, abbassando le pretese economiche di Claudio Lotito. L’operazione si profila come un colpo calcolato per rinforzare il pacchetto arretrato senza spese folli.
Tra richieste della Lazio e percentuale: le cifre
L’obiettivo della dirigenza è chiudere l’affare per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Bisognerà però tenere conto della clausola sulla futura rivendita spettante al Real Madrid, club in cui lo spagnolo è cresciuto. Il Milan resta vigile, pronto a sferrare l’attacco decisivo non appena si apriranno ufficialmente le trattative, puntando sulla volontà del giocatore di compiere il definitivo salto di carriera.
