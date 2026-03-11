Calciomercato
Gila Milan, asta internazionale per il centrale spagnolo: i rossoneri sfidano le big iberiche
Gila Milan, il difensore spagnolo è al centro di un intrigo di mercato, con la Lazio costretta a scegliere tra una cessione immediata o il rischio di un addio a zero
Il percorso di Mario Gila — difensore centrale rapido e pulito negli interventi — sembra destinato a concludersi lontano da Roma. Con un contratto in scadenza nel 2027 e una trattativa per il rinnovo che non decolla, la Lazio si trova in una posizione scomoda. La dirigenza biancoceleste preferirebbe separarsi dal giocatore già nella prossima finestra estiva per incassare una cifra importante, piuttosto che rischiare di perderlo gratuitamente tra due stagioni.
In Italia, il profilo dello spagnolo è da tempo nel mirino del Milan, dove Massimiliano Allegri — tecnico livornese che punta molto sulla solidità del reparto arretrato — ne apprezza la crescita costante. I rossoneri però devono guardarsi le spalle: anche l’Inter di Cristian Chivu — ex colonna difensiva nerazzurra ora alla guida tecnica del club — ha messo gli occhi sul ragazzo. I nerazzurri considerano il centrale un innesto ideale per garantire freschezza alla difesa della Beneamata.
Gila Milan, l’ombra del Real Madrid e l’interesse dell’Atletico
La vera minaccia per i club di Serie A arriva però dalla Spagna. Secondo quanto riportato da AS, l’Atletico Madrid di Diego Simeone — allenatore argentino noto per il suo temperamento e l’attenzione alla fase difensiva — è pronto all’assalto qualora dovesse cedere José María Giménez — centrale uruguaiano pilastro della difesa colchonera.
Attenzione anche al Real Madrid. I Blancos monitorano la situazione con estremo interesse, forti del diritto a incassare la metà della futura rivendita del calciatore. Come sottolineato dalla fonte spagnola, il club di Florentino Pérez potrebbe far valere il proprio peso economico, complicando i piani di Inter e Milan. La Lazio attende l’offerta giusta, consapevole che l’asta internazionale è ormai partita ufficialmente.