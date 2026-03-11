Connect with us

Gila Milan, è derby acceso con l’Inter per il difensore della Lazio! Alla finestra anche il Real Madrid: il motivo

3 ore ago

Sarà un derby di Milano che si gioca anche fuori dal campo, con il nome di Mario Gila al centro delle attenzioni di Inter e Milan. Stando a quanto riportato da Marco Conterio su X il difensore centrale della Lazio, già nel mirino dei nerazzurri da tempo, sta attirando anche l’interesse dei rossoneri, che stanno facendo passi concreti per aggiudicarselo.

Particolarmente interessate per la trattativa è il coinvolgimento del Real Madrid, che detiene il 50% della clausola di recompra per il difensore spagnolo. Un elemento che potrebbe influire nelle dinamiche della trattativa e rendere ancora più interessante il futuro del giocatore per eventuali rialzi nelle richieste per il giocatore da parte dei biancocelesti.

Il mercato si fa sempre più caldo e, con il suo profilo in crescita, Gila potrebbe essere uno dei protagonisti della prossima sessione di trasferimenti, con Inter e Milan pronte a darsi battaglia per assicurarselo.

