Donnarumma torna sulla contestazione in Milan PSG: «Non è stato semplice, ma...»

Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG ed ex Milan, è tornato a parlare della contestazione ricevuta a San Siro in Champions League

Presente a Coverciano durante la Hall of Fame del Calcio Italiano, Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG ed ex Milan, ha dichiarato:

«L’esperienza all’estero ti cambia il modo di pensare, ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. Mi sta facendo crescere sia in campo che fuori perché cambi modo di pensare e prospettive. Mi ha fatto solo bene. Contestazione a San Siro? Non è stato facile a ottobre 2021 e non è stato facile ora. In campo cerchi di non farti distrarre da nulla, cerchi di dare il massimo. Dopo la partita ne risenti di più, scarichi un po’ di emozioni, però in campo cerchi di non risentirne».