Giampaolo, solo un punto in quattro partite con il Torino: panchina a rischio

Marco Giampaolo ha totalizzato solo un punto in quattro gare alla guida del Torino: la sua panchina è ora a rischio

Con il pareggio ottenuto ieri in casa del Sassuolo per 3-3, il Torino si trova all’ultimo posto in classifica in Serie A con un solo punto in quattro gare disputate.

Ora per Marco Giampaolo, ex tecnico del Milan, il futuro sulla panchina granata è in forte discussione. Secondo quanto affermato da Tuttosport, nella rosa dei possibili sostituti del tecnico abruzzese ci sarebbe un altro ex rossonero: Roberto Donadoni.