Giampaolo: «Scudetto? Non può dipendere dalla Samp, l’arbitro è il Milan». Le dichiarazioni del tecnico blucerchiato

Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha fatto il punto sul suo legame con il club blucerchiato e sulla sua voglia di restare. Le parole sulla corsa scudetto a Il Secolo XIX.



ARBITRO SCUDETTO – «Sì, ma l’arbitro vero è il Milan. Più di Sampdoria e Sassuolo. Giocando alla stessa ora e con due punti di differenza è tutto amplificato mediaticamente. Ma lo scudetto del Milan non può dipendere dalla Samp. Ha due risultati utili, ho seri dubbi che possa perdere a Sassuolo, solo per le motivazioni in campo. Si dovrebbe suicidare».