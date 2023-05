Giacinti: «In passato momenti pesanti, ora con Spugna..»

L’ex Milan Femminile, Valentina Giacinti ha parlato in un’intervista a la Gazzetta dello Sport, ecco cosa ha detto

L’ex Milan Femminile, Valentina Giacinti ha parlato in un’intervista a la Gazzetta dello Sport, ecco cosa ha detto:

«Spugna? La figura dell’allenatore per me è fondamentale. Sia per continuare a migliorarmi calcisticamente ma anche dal punto di vista umano. Trovare un tecnico che crede in te rende tutto molto più facile. Che avremmo potuto vincere lo Scudetto l’ho capito dai primi giorni di ritiro. C’era qualcosa di speciale in questa squadra»

«Ora vogliamo provare a vincere la Coppa Italia ma sarà una partita difficile. La Juve avrà il dente avvelenato dopo aver perso il tricolore. Anche a Salerno però cercheremo di confermarci una grande Roma»

«Sono consapevole di quello che ho portato a questa squadra. Sapevo che alla Roma mancava un’attaccante per riuscire a fare un ulteriore passo in avanti. Il merito della vittoria è però di tutti gli elementi che compongono il nostro gruppo. Ringrazio la Roma per quello che mi ha dato e per la condizione che mi ha restituito. Lo dico perchè in passato ho trascorso momenti veramente pesanti»