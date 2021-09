Milan hai visto Destro e Kalinic: show in Genoa Verona

Gli ex Milan Nikola Kalinic e Mattia Destro protagonisti nel pari show nel posticipo del sabato sera tra Verona e Genoa

Pari show. Il Genoa ribalta il risultato ma non basta, finisce 3-3 a Marassi. Il Verona, in vantaggio con Simeone nel primo tempo, trova il raddoppio a inizio ripresa con Barak su rigore. Sembra finita ma a un quarto d’ora dalla fine il penalty di Criscito riapre la gara.

Ecco che poi da lì inizia lo show di due ex Milan: Kalinic e Destro. Il primo segna una doppietta che ribalta il risultato a favore del grifone, con il curioso dettaglio della seconda rete realizzata con una bottiglietta in mano; il secondo ha il merito di regalare con un suo gol almeno un punto ai galloblù. Di certo, comunque, la nuova proprietà americana del Genoa non si sarà annoiata.