Ferrara: «Contro il Sassuolo è mancato l'atteggiamento giusto, su Sheva...»

Ferrara ha parlato a Dazn nel pre partita di Genoa Milan , match valido per la quindicesima giornata di Serie A. Le sue parole:

ATTEGGIAMENTO GIUSTO – «Il rientro di Tomori non basta, secondo me il fatto di aver tenuto Leao in panchina dimostra che è stato un pò sufficiente contro il Sassuolo, magari anche nel dare una mano in difesa. Krunic sotto questo punto di vista da più equilibrio, è una questione di atteggiamento»

SHEVCHENKO – «L’ho affrontato per la prima volta in un trofeo Berlusconi. Dopo un mesetto un amico mi chiese se dovesse prendere Sheva al fantacalcio, io gli dico “Secondo me non è uno che farà tantissimi gol, gioca molto lontano dalla porta”. È diventato capocannoniere, ha vinto il pallone d’oro e l’impossibile. Il mio amico non mi ha chiesto più niente. Ogni volta che incontro Sheva ricordo questa cosa. Mi ha smentito con i numeri».