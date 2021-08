La Gazzetta dello Sport: «Milan, così in campo a Marassi»

Stefano Pioli sembra deciso a confermare il 4-2-3-1. L’arrivo di Florenzi potrebbe cambiare però le carte in tavola del Milan

Il Milan si appresta al debutto in campionato a Genova contro la Sampdoria. Per la sfida del Ferraris, secondo La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli va verso la conferma del 4-2-3-1 visto contro il Panathinaikos. L’arrivo di Florenzi prima e il ritorno di Ibrahimović poi potrebbero però far svoltare in un futuro non troppo lontano verso il 4-4-2.

La probabile formazione secondo la Rosea (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández ; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Leão; Giroud.