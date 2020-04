Gazzetta- Rinnovo Romagnoli, con calma ma non troppa

Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina torna sulla situazione di Romagnoli, il cui contratto scadrà nel 2022. Il momento è buono per decidere

NESSUNA URGENZA- Secondo quanto riportato dalla rosea, non ci sarebbe l’urgenza di sedersi al tavolo in maniera imminente ma nemmeno la tranquillità di prendersela troppo comoda. Romagnoli ha uno stipendio netto di 3 milioni e mezzo a stagione, fattore che potrebbe portare ad una riflessione interna.