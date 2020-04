Dalla Spagna – Il Barcellona su Romagnoli: 50 milioni la valutazione del Milan

Calciomercato: il Barcellona è interessato al capitano rossonero Alessio Romagnoli, ma il Milan ha pretese elevate

Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo difensore centrale mancino per la prossima stagione e, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il nuovo nome sarebbe quello di Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan è uno dei pezzi più pregiati e richiesti sul mercato nel suo ruolo e, proprio per questo motivo, il suo prezzo è di circa 50 milioni di euro.

Viste le cifre estremamente elevate, la fattibilità dell’operazione è legata all’eventuale apertura da parte del club rossonero per alcune contropartite tecniche che possano ammortizzare la spesa blaugrana. E se da una parte è vero che il Diavolo è interessato ad alcuni giocatori del Barcellona come Rakitic e Rafinha, dall’altra ancora non ci sono state discussioni concrete e i due profili in questioni potrebbero soprattutto avere piani diversi per il futuro.