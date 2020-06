Gazzetta: “Ringhio in finale. Mercoledì a roma Napoli-Juve”

Gazzetta, al centro della prima pagina la Coppa Italia con Gattuso che elimina Conte ed accede alla finale di Roma contro la Juve

RINGHIO IN FINALE- “Ringhio in finale. Mercoledì a roma Napoli-Juve: vale la Coppa Italia”. Poi l’aggiunta: “Eriksen subito in goal su calcio d’angolo, Mertens pareggia in contropiede, poi Ospina para tutto. Il Toro delude: è un caso. Conte: «Meritavamo noi».