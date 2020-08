Gazzetta: Plizzari alla Reggina per l’esplosione definitiva

Il giovane portiere rossonero classe 2000 disputerà un’altra stagione in serie B difendendo la porta della neopromossa Reggina

Sull’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport, si è fatta un’analisi sui tanti cambi di portiere registrati nel campionato cadetto ed, in particolar modo, di Alessandro Plizzari, girato dal Milan in prestito alla neopromossa Reggina.

Dopo l’esperienza a Livorno (conclusasi con la retrocessione dei toscani, ndr), per il classe 2000 un’altra stagione per, come scrive la Rosea: «sbocciare definitivamente». Una stagione che dunque sarà da spartiacque per Plizzari che potrebbe diventare una pedina fondamentale anche nella trattativa per il rinnovo di Donnarumma.