Ex Milan, Plizzari si presenta alla Reggina: «Non vedo l’ora di cominciare»

Alessandro Plizzari si presenta ai tifosi della Reggina: l’ex estremo difensore del Milan vestirà l’amaranto in prestito

Alessandro Plizzari si è trasferito pochi giorni fa in prestito alla Reggina, in Serie B, ecco le parole dell’ex portiere del Milan Primavera ai suoi nuovi tifosi su Instagram: «Nuovo inizio alla Reggina! Ringrazio il presidente e tutta la Società! Adesso non vedo l’ora di entrare in campo e dare il massimo!».

Una nuova stagione in Serie B per Alessandro Plizzari dopo gli anni trascorsi, sempre in cadetteria, con le maglie di Ternana e Livorno.