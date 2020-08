Gazzetta: “Piano Milan, si parte dall’asse Pioli-Ibra”

Gazzetta, in fondo alla prima pagina odierna un focus sul piano rossonero per affrontare il mercato in arrivo a favore della prossima stagione

Gazzetta, in fondo alla prima pagina odierna un focus sul piano rossonero per affrontare il mercato in arrivo a favore della prossima stagione, in partenza a fine agosto nonostante la cautela di Spadafora.

PIOLI IBRA- “Piano Milan, si parte dall’asse Pioli-Ibra. Tra i rinforzi Dumfries in pole”. Dunque Pioli ed Ibra saranno le assi portanti di questa nuova squadra e soprattutto di questo nuovo progetto.