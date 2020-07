Pioli ha due idee per il mercato, ecco i nomi per il suo Milan

Enzo Bucchioni, noto giornalista esperto dell’ambiente Viola, ha parlato di due richieste fatte da Stefano Pioli alla dirigenza rossonera

Enzo Bucchioni, noto giornalista esperto dell’ambiente Viola, ha parlato di due richieste fatte da Stefano Pioli alla dirigenza rossonera. Su TMW il giornalista ha spiegato come il tecnico rossonero abbia chiesto gli acquisti di Milenkovic e Chiesa: «Milenkovic non vuole rinnovare, è in scadenza nel 2022 e la Fiorentina non lo fermerà, ma la richiesta è di quaranta milioni. Chiesa non si è ancora pronunciato, Rocco Commisso aspetta di sapere se vuol andar via o restare a Firenze. Se chiedesse di essere ceduto nessuno lo fermerebbe, ma la Fiorentina si aspetta almeno 60-70 milioni. Come si vede, un’operazione da cento milioni e passa».