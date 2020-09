Gazzetta- Paquetà, non solo Lione. Un altro club pronto all’asta

Gazzetta, calciomercato, internamente il possibile affare del Milan, tra Depay e Paquetà, attenzione all’inserimento di un altro club

Gazzetta, calciomercato, internamente il possibile affare del Milan, tra Depay e Paquetà, attenzione all’inserimento di un altro club.

ANCHE IL VALENCIA- La rosea conferma l’interesse del Lione per Paquetà, riferendo che ora anche il Valencia potrebbe inserirsi, dopo una iniziale proposta di scambio con Kondogbia, soluzione subito bocciata dal Milan. Per gli spagnoli non sarebbe necessaria una contropartita tecnica, mentre il Milan spera in un’asta al rialzo.