Gazzetta: “Milan, Ibra specialista degli straordinari estivi”

Gazzetta, nel taglio alto della prima pagina l’immagine di Ibra pronto ad affrontare l’estate come già fatto con i Galaxy in precedenza

Gazzetta, nel taglio alto della prima pagina l’immagine di Ibra pronto ad affrontare l’estate come già fatto con i Galaxy in precedenza. Molto probabilmente andare verso l’estate non sarà un problema per il campione svedese.

IBRA LO SPECIALISTA- “Milan, Ibra specialista degli straordinari estivi”. Titola così la rosea che poi aggiunge: “Lo svedese si è abituato negli Stati Uniti”.