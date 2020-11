Gazzetta, Milan al vice del vice: in panchina va Bonera

Gazzetta, dopo la positività riscontrata anche su Murelli vice di Pioli, sarà Bonera ad andare in panchina domenica contro il Napoli

AL VICE DEL VICE- “Milan al vice del vice: in panchina va Bonera”. Così la rosea di questa mattina in prima pagina a pochi giorni ormai dalla trasferta del San Paolo, mentre la classifica dice “sfida scudetto”, con i rossoneri che senza Pioli e a questo punto anche senza Murelli, si giocheranno il primato affidandosi a Bonera e ad Ibra in campo. Ad ogni modo il Napoli non sta meglio.