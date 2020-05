Gazzetta- Milan a lavoro individuale dopo il riposo. Rientra anche Krunic

Gazzetta, il Milan torna ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Pioli, lavoro rigorosamente individuale, rientra anche Krunic

Gazzetta, il Milan torna ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Pioli, lavoro rigorosamente individuale, rientra anche Krunic .

UN ORECCHIO AGLI AGGIORNAMENTI- Milan che come le altre squadre attende aggiornamenti per capire come comportarsi a partire già da domani, quando probabilmente si avrà il via libera per gli allenamenti collettivi. La giornata di oggi sarà determinante, intanto il lavoro individuale prosegue con la giornata odierna.