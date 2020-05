L’Udinese si fa avanti per Krunic, un’offerta sul piatto

L’Udinese ha messo Rade Krunic nel mirino. I bianconeri stanno cercando diversi rinforzi per il centrocampo dopo una stagione non certo esaltante

L’Udinese ha messo Rade Krunic nel mirino. I bianconeri stanno cercando diversi rinforzi per il centrocampo dopo una stagione non certo esaltante. C’è in ballo sia l’ipotesi di un prestito che quella di un acquisto: al momento non è stata formulata una richiesta ufficiale. Tuttavia, i rossoneri non sembrano nella situazione di cedere un centrocampista duttile come il bosniaco. C’è già da segnalare la partenza di Jack Bonanaventura e quella probabile di Kessie, con Bennacer unico punto fermo del reparto.

Semmai il Milan potrebbe sfruttare l’interesse dell’Udinese per ribaltare la situazione e inserire Musso o De Paul nell’operazione.