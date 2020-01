Gazzetta: “Milan, 467 milioni e zero risultati. Bruciato mega investimento”

Gazzetta dello sport, Mercoledì 8 Gennaio, in taglio la situazione economica rossonera riassunta dal quotidiano in maniera molto precisa

Gazzetta dello sport, questa mattina si fanno i conti in tasca al Milan, ovvero alla società che fino ad ora ha investito un capitale importante in fase di mercato ma non solo, ottenendo pochissimi risultati (per essere eufemistici), esattamente come le gestione precedente.

467 MILIONI- “Viaggio nella crisi. 4 Allenatori, una montagna di soldi e dodicesimo posto in classifica. Milan, 467 milioni e zero risultati. Bruciato in 30 mesi un mega investimento”. Così la rosea di questa mattina.