Gazzetta- Maldini mai messo in discussione da Elliott

Gazzetta dello sport, Maldini al centro della prima pagina, anche per lui arriva il momento dei chiarimenti, in modo tale da delineare il proprio futuro. Per andare avanti sono necessari chiarimenti che porteranno alla decisione finale.

CON ELLIOTT MAI IN DISCUSSIONE- Secondo l’edizione odierna della rosea, Maldini non sarebbe mai stato messo in discussione da Elliott nonostante qualche dichiarazione “contraria” all’arrivo di Rangnick. A rafforzare la sua posizione, oltre alle doti professionali, la grande rappresentanza fuori da qualsiasi discussione.