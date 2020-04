Tuttosport, Milan troppo piccolo per entrambi: Rangnick o Ibra?

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato del profondo dilemma che attanaglierà Gazidis ed Elliott nei prossimi mesi: Rangnick o Ibra?

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato quale potrebbe essere il futuro dilemma che attanaglierà la dirigenza e la proprietà del Milan: Rangnick o Ibra?

Nonostante al momento l’arrivo del manager teutonico non sia stato ancora confermato, “a naso” la figura intransigente di Rangnick sembra non poter coesistere con l’età anagrafica e la personalità di Zlatan Ibrahimovic. Entrambi, scrive Tuttosport, sono “primedonne” e come si è dimostrato con Guardiola a Barcellona non sempre lo svedese è capace di sopportare le forti personalità in panchina. Dal punto più prettamente tecnico l’età di Ibra (39 anni) difficilmente potrà permettergli di assecondare il pressing aggressivo e continuo che il tecnico tedesco impone alle sue squadre in generale e agli attaccanti in particolare.