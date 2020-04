Gazzetta- Maldini, Avanti si ma alle sue condizioni. Due in particolare

Gazzetta dello sport, Maldini al centro della prima pagina, anche per lui arriva il momento dei chiarimenti, in modo tale da delineare il proprio futuro

Gazzetta dello sport, Maldini al centro della prima pagina, anche per lui arriva il momento dei chiarimenti, in modo tale da delineare il proprio futuro. Per andare avanti sono necessari chiarimenti che porteranno alla decisione finale.

A DETERMINATE CONDIZIONI- Avanti si ma non a qualsiasi condizione. Lo riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, la quale spiega che il responsabile dell’area sportiva vorrebbe la garanzia di partecipare alle decisioni cruciali sia in tema di mercato che alla scelta dell’allenatore e al rispetto, non solo formale, del suo ruolo.