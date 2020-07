Gazzetta: Kessie decisivo, male Ibrahimovic e Biglia, le pagelle

Gazzetta dello Sport: giovedì 16 luglio, Kessie uomo chiave, ottimo anche Romagnoli e Bennacer, male Ibra e Biglia, le pagelle rossonere

Il Milan di Stefano Pioli ha battuto il Parma 3-1, grazie ad una prestazione ancora convincente, soprattutto nel secondo tempo. I rossoneri, ora, militano al sesto posto in classifica insieme al Napoli di Gennaro Gattuso. Ecco le pagelle rossonere, riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Kessie è il migliore in campo, decisivo e sempre più grande (7). Prestazione perfetta anche per Romagnoli, al primo gol in stagione, l’instancabile Calhanoglu, e Bonaventura (7). Benissimo anche Gianluigi Donnarumma con due parate salva risultato su Darmian e Inglese (6.5). Stesso voto per Bennacer, sempre più leader in mezzo al campo, Kjaer, fresco di riscatto e Theo Hernandez. Strappa la sufficienza Calabria (6). Non brillante Conti, troppo nervoso e Ibrahimovic (5.5). I peggiori sono Biglia e Leao. Il primo non gioca da troppe partite, il secondo non avrebbe molti alibi e per questo motivo ci si aspettava qualcosa di più (5.5).