Gazzetta-Juve e Milan probabili formazioni a confronto. Così in campo

Gazzetta, internamente il confronto tra le formazioni di Juve e Milan questa sera in campo per giocarsi gran parte della nuova mini stagione

Gazzetta, internamente il confronto tra le formazioni di Juve e Milan questa sera in campo per giocarsi gran parte della nuova mini stagione. Di seguito le probabili, in campo dalle 21, in diretta su Rai 1.

JUVENTUS (4-3-3)- Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

MILAN (4-2-3-1)- Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Paquetà, Bonaventura, Calhanoglu, Rebic. All. Pioli.