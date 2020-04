Gazzetta – Ismael Bennacer unica certezza a centrocampo

Gazzetta dello Sport: lunedì 6 aprile, Bennacer sarebbe l’unica certezza in un centrocampo da rimettere in piedi

Ismael Bennacer, dopo un inizio opaco, è letteralmente esploso tra le file rossonere. L’algerino, inoltre, con l’arrivo a Milanello di Zlatan Ibrahimovic, ha fatto registrare un’enorme salto di qualità, diventando perno di centrocampo vitale per Stefano Pioli.

L’ex Empoli, stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sarebbe l’unica certezza in mezzo al campo, visto che Bonaventura e Biglia non dovrebbero rinnovare il proprio contratto. Kessie potrebbe essere oggetto di scambio nell’affare Milik. Saelemasaekers è un rebus, così come Paquetà, vicino all’addio. Krunic è infortunato.