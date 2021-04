Gazzetta: «Gigio è lontano, braccio di ferro tra Milan e Raiola», le ultime

Gazzetta: il Milan vuole trovare un accordo con Gianluigi Donnarumma ma per il momento le parti sarebbero lontane

Il Milan vorrebbe trovare in tempi brevi l’accordo per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Mino Raiola, però, non starebbe per nulla facilitando la cosa.

Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il club di Via Aldo Rossi avrebbe presentato un’offerta pari a 8 milioni di euro netti all’anno, ma il noto procuratore ne chiede 12.

Sul giocatore potrebbe esserci l’ombra del Paris Saint Germain. I rossoneri sperano nella volontà del giocatore ma si profila un ultimatum: chiudere prima dell’Europeo.

In caso contrario sarà addio e i nomi di Gollini, Musso e Maignan sarebbero i profili idonei per sostituire l’estremo difensore rossonero.