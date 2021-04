Giancarlo Padovan: «La situazione Donnarumma è molto particolare»

Giancarlo Padovan ha precisato come Gianluigi Donnarumma non abbia grandi offerte nonostante sia un fenomeno

Giancarlo Padovan, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato la situazione di Gianluigi Donnarumma in ottica mercato:

«Tutte le grandi squadre disposte a spendere una cifra consistente per Donnarumma sono coperte nel ruolo con portieri più o meno bravi. Donnarumma non ha un grandissimo mercato pur essendo un fenomeno. Poi, dove trova un’altra squadra come il Milan? Una società che gli dà 8-9 milioni netti a stagione per due anni. Ti stanno offrendo una grande cifra e una grande opportunità. Sei ancora giovane per andare altrove. Se fossi Donnarumma mi metterei una mano sul cuore e penserei a quello che il Milan ha fatto per me e non chiederei al Milan di fare di più di quanto può».