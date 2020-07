Gazzetta: “Gigio e Ibra in volo. Blitz da Raiola per il futuro Milan”

Gazzetta, nel taglio baso della prima pagina Ibra e Donnarumma in elicottero a Montecarlo secondo la rosea con obiettivo rinnovo

Gazzetta, nel taglio baso della prima pagina Ibra e Donnarumma in elicottero a Montecarlo secondo la rosea con obiettivo rinnovo. Il portiere è in scadenza nel 2021, Ibra invece ha un po’ più fretta se vorrà accontentare Pioli e tifosi per la prossima stagione.

IN VOLO- “Gigio e Ibra in volo. Blitz da Raiola per il futuro Milan”. E ancora: “A Montecarlo in elicottero. Rinnovi vicini”