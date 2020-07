Costacurta: «Il Milan deve prendere qualcuno per far rifiatare Ibra»

Alessandro Costacurta ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan e dei possibili acquisti in attacco

Alessandro Costacurta, opinionista di Sky Sport, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan e dei possibili acquisti in attacco. Ecco le parole dell’ex difensore rossonero ai microfoni di Sky Sport: «Ibra è un fuoriclasse, grande capacità di dialogare con i compagni, mandarli in porta, tenere la palla. È chiaro che ci voglia qualcuno per farlo rifiatare, mi piacerebbe qualcuno con le sue caratteristiche, non è facile ma secondo me c’è» ha dichiarato oggi Costacurta commentando il mercato della dirigenza milanista.