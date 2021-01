Gazzetta, ecco Dalot e Leao: Pioli chiede i goal per restare in testa

Gazzetta, focus interno sui protagonisti della formazione rossonera che andrà in campo a Benevento, in particolare su Dalot e Leao

Gazzetta, focus interno sui protagonisti della formazione rossonera che andrà in campo a Benevento, in particolare su Dalot e Leao: “Ecco Dalot e Leao. Ai vice di Theo ed Ibra, Pioli chiede i goal per restare in testa”. E ancora: “Contro il Benevento di Inzaghi i due portoghesi, classe 1999, sostituiscono i due fuoriclasse cresciuti insieme nelle nazionali giovanili, terzino ed attaccante sono alla prova di maturità”.

LEAO NON DA SOLO- Ci sarà Rebic a far da sponda alla punta centrale questa sera alle 18, Pioli non sceglierà ma li manderà in campo entrambi, il portoghese sarà l’ultimo riferimento mentre Rebic si piazzerà alla sua sinistra, spostando di fatto Brahim Diaz a destra, mentre Saelemaekers rientra di fatto nell’elenco degli infortunati, o meglio, tra quelli mai pienamente recuperati. Situazione che preoccupa anche il Milan, data la voglia di Ibra di bruciare le tappe per il ritorno in campo contro la juve.