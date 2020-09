Gazzetta dello sport, Milan-Monza. Assente anche Galliani, l’ex ad rossonero è in isolamento fiduciario dopo il ricovero di Berlusconi

ASSENTE- Come riporta la rosea, l’ex amministratore delegato rossonero è stato a contatto con il presidente Berlusconi ma sta bene: tampone negativo. Ad ogni modo Galliani resterà a casa in isolamento fiduciario, in attesa del prossimo test in programma lunedì.