L’ex presidente rossonero è ricoverato per una polmonite dovuta all’infezione da Covid ma le sue condizioni non sembrano gravi

E’ arrivata l’attesa conferenza stampa del prof. Zangrillo circa l’aggiornamento delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano dopo aver contratto una polmonite legata al contagio da Covid-19.

Il prof. Zangrillo, medico personale del Cavaliere e responsabile dell’Ospedale San Raffaele, in una conferenza stampa ha dato l’ultimo bollettino sulle condizioni di salute dell’ex presidente rossonero: «Nella giornata di ieri ho ritenuto di fare una visita come ogni medico fa ai suoi pazienti e nell’ambito di questa visita ho rilevato gli indici di un blando coinvolgimento polmonare, per cui ho ritenuto opportuno un approfondimento diagnostico eseguito attorno alla mezzanotte all’Istituo San Raffaele. I risultati hanno consigliato il ricovero ospedaliero per un soggetto divenuto un paziente che può essere considerato a rischio per età e per patologie a tutti note».