Gazzetta dello sport: “Maldini jr in goal ed è già DueMilan”

Gazzetta, il Milan supera il Monza grazie ad un finale da grande ma soprattutto da giovane squadra, di quelle che non mollano mai

Gazzetta, il Milan supera il Monza grazie ad un finale da grande ma soprattutto da giovane squadra, di quelle che non mollano mai.

MALDINI IN GOAL- “Maldini jr in goal ed è già DueMilan”. Titola così la rosea di questa mattina, poi approfondisce: “I rossoneri nati nel nuovo millennio in evidenza nel Derbyno”. E ancora: “Nel poker al Monza le firme di Daniel, Kalulu e Colombo: 56 anni in tre”.