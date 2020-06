Gazzetta dello sport: “Immobile, offerta da 135 milioni”

Gazzetta, al centro della prima pagina odierna l’offerta stellare da un club inglese per Immobile, proposta che ovviamente scuote la Lazio

Gazzetta, al centro della prima pagina odierna l’offerta stellare da un club inglese per Immobile, proposta che ovviamente scuote la Lazio.

OFFERTA ENORME- “Immobile, offerta da 135 milioni”. Così la rosea in prima pagina, poi aggiunge: “Il New Castle arabo mette sul piatto 55 milioni per la Lazio ed 8 netti (16 lordi) per 5 anni a Ciro, ancora in attesa di prolungamento contrattuale”.