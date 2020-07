Gazzetta: “Conte in rosso. L’Inter non vince più. Adesso è al quarto posto”

Gazzetta, al centro della prima pagina tutta la delusione del popolo nerazzurro nei confronti di un’altra gara sotto le aspettative iniziali

Gazzetta, al centro della prima pagina tutta la delusione del popolo nerazzurro nei confronti di un’altra gara sotto le aspettative iniziali.

CONTE IN ROSSO- “Conte in rosso. L’Inter non vince più. Adesso è al quarto posto. A Verona i nerazzurri rimontano con Candreva ma Veloso firma il 2-2 all’86’. Eriksen in campo solo nel finale. Lukaku va ko. Il tecnico: «Persi punti stupidi»”.