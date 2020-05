Gazzetta: “Che svolta, c’è il si dell’IFAB alle cinque sostituzioni”

Gazzetta, nella giornata di ieri l’IFAB ha approvato la proposta della FIFA di portare a 5 le sostituzioni nell’arco dei 90 minuti di gioco

Gazzetta, cinque sostituzioni per gara, l’International Football Association Board (IFAB) ha dato l’ok alla rivoluzionaria proposta della Fifa, nata per andare incontro ai giocatori “costretti” a giocare ogni tre giorni, dal momento in cui riprenderanno i campionati.

CON EFFETTO IMMEDIATO- Dunque, come riporta la rosea, sarà modificata temporaneamente la Legge 3. Per evitare interruzioni del gioco, ogni squadra avrà solo tre opportunità per effettuare sostituzioni. La modifica entra in vigore con effetto immediato e a discrezione delle leghe che decideranno se applicare o meno la modifica.